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Haberler > Yaşam > Meriç Nehri'nde su çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki! Nereden geldiği belli değil

Meriç Nehri'nde su çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki! Nereden geldiği belli değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne, Meriç Nehri, Kuraklık, Kültür Varlıkları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu. Olay yerine gelerek cismi bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, hava sıcaklıkları da anormal seviyelere ulaştı. Türkiye'de sıcaklıklar rekor üstüne rekor kırarken, birçok göl ve barajda kuruma vakaları meydana geldi.

Meriç Nehri'nde su çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki! Nereden geldiği belli değil - 1. Resim

SU ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşandı.

Meriç Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda tarihi olduğu değerlendirilen tüfeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Meriç Nehri'nde su çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki! Nereden geldiği belli değil - 2. Resim

YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelerek tüfeği bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti. Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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