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Her şey birkaç gecede değişti! Çiftçi uyudular, bambaşka bir meslekle uyandılar... En az 2 yıl sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her şey birkaç gecede değişti! Çiftçi uyudular, bambaşka bir meslekle uyandılar... En az 2 yıl sürecek
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Don afetinin ceviz ağaçlarını vurması üzerine Kahramanmaraşlı çiftçi, hayvancı oldu. Üreticiler en az 2 yıl ciddi bir ceviz üretiminin olmayacağını söyleyip "Bu yıl don ve dolu ürünlerimizi döktü. Şu anda hayvancılıkla uğraşıyoruz" dedi.

Türkiye son yılların en büyük don afetini yaşadı. 36 kentte üreticinin, ürünlerinin yarısı yok oldu. Zirai dondan başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünleri etkilendi.

Ürünleri yok olan kentlerden biri de Kahramanmaraş geldi. Bertiz'de yaşanan don, dolu ve aşırı yağışlar ceviz üretimini olumsuz etkiledi. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan ceviz ağaçlarının büyük bölümü zarar gördü.

Her şey birkaç gecede değişti! Çiftçi uyudular, bambaşka bir meslekle uyandılar... En az 2 yıl sürecek - 1. Resim

ÜRÜNLER GİTTİ, ÜRETİCİ İŞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ceviz ağaçlarının büyük kısmında bu yıl verim beklenmezken, üreticiler önümüzdeki birkaç yıl boyunca da ciddi bir gelir elde edemeyeceklerini düşünerek başka işlere yöneldi. Mahalle sakinleri, geçimlerini sağlamak için bahçe tarımına yönelirken, birçok aile ise küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye başladı.

Mahallede farklı üretim alanlarına yönelim dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da çeşitli aktiviteler ve ek işlerle ekonomik denge kurmaya çalıştığı ifade edildi.

Her şey birkaç gecede değişti! Çiftçi uyudular, bambaşka bir meslekle uyandılar... En az 2 yıl sürecek - 2. Resim

EN AZ 2 YIL ÜRÜN YOK

Mahalle sakinlerinden Ramazan İnan, "Biz şu anda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanları küpeliyor, numaralandırıyoruz. Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'na hazırlıyoruz. Bu yıl don ve dolu olan ürünlerimizi döktü. Meyve ağaçlarımız da ürün vermeyecek. Elma, kiraz gibi ürünler çıkabilir" dedi.

Her şey birkaç gecede değişti! Çiftçi uyudular, bambaşka bir meslekle uyandılar... En az 2 yıl sürecek - 3. Resim

Mahalle sakinlerinden Selahattin Pala ise "Bu yıl soğuk vurduğundan en azından iki yıl ciddi ceviz üretimi olmayacak. Ben de boş durmamak için kendimce kantar yapıyorum. Aynı zamanda traktörüm var, onunla çeşitli işlere gidiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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