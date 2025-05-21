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Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki...
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’nin Basildon kentinde yaşayan iki yaşındaki  Rebecca McCarthy, 14 tane mıknatıs yuttuktan sonra acil şekilde ameliyata alındı. Geçici olarak bağırsakları çıkarılan çocuğun hayat mücadelesi sürüyor. 

Dehşete düşüren olay, İngiltere’nin Basildon kentinde yaşandı. İki yaşındaki  Rebecca McCarthy’nin annesi Sam, çocuğunun kusmaya başlamasıyla bir şeylerin ters gittiğini fark etti. 

Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki... - 1. Resim

BAĞIRSAKLARI ÇIKARTILDI

Hastaneye kaldırılan iki yaşındaki çocuğun 14 adet mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Ameliyata alınan çocuğun operasyon sırasında bağırsakları dışarı çıkartıldı. 

Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki... - 2. Resim

''BU KAZA AİLEMİZİ PERİŞAN ETTİ''

Mirror'ın haberine göre, ameliyattan sonra bir dizi sağlık problemi yaşayan küçük çocuğun annesi, internetten satın alınan oyuncakların tehlikelerini vurgulayarak, ''Bizim yaşadıklarımızı kimsenin yaşamasını istemem, bu kaza ailemizi perişan etti'' ifadelerinde bulundu. 
McCarthy’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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