Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki...

İngiltere’nin Basildon kentinde yaşayan iki yaşındaki Rebecca McCarthy, 14 tane mıknatıs yuttuktan sonra acil şekilde ameliyata alındı. Geçici olarak bağırsakları çıkarılan çocuğun hayat mücadelesi sürüyor.

Dehşete düşüren olay, İngiltere’nin Basildon kentinde yaşandı. İki yaşındaki Rebecca McCarthy’nin annesi Sam, çocuğunun kusmaya başlamasıyla bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

BAĞIRSAKLARI ÇIKARTILDI

Hastaneye kaldırılan iki yaşındaki çocuğun 14 adet mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Ameliyata alınan çocuğun operasyon sırasında bağırsakları dışarı çıkartıldı.

''BU KAZA AİLEMİZİ PERİŞAN ETTİ''

Mirror'ın haberine göre, ameliyattan sonra bir dizi sağlık problemi yaşayan küçük çocuğun annesi, internetten satın alınan oyuncakların tehlikelerini vurgulayarak, ''Bizim yaşadıklarımızı kimsenin yaşamasını istemem, bu kaza ailemizi perişan etti'' ifadelerinde bulundu.

McCarthy’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.