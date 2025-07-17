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Her şeyi gece saatlerinde yapıyorlar... Sincanlılar panikte: Yetkililer bu işe el atsın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her şeyi gece saatlerinde yapıyorlar... Sincanlılar panikte: Yetkililer bu işe el atsın!
Ankara, Sincan, Defineciler, Kazanma, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Yenikent'te tarihi Ermeni mezarlığını mesken tutan defineciler, gece saatlerinde kazı yapıp mahalle sakinlerini paniğe sürüklüyor. Mahalleli, birçok mezarın yerinin değiştiğini ifade edip yetkililerden yardım talep etti.

Defineciler Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde Ermenilere ait olduğu düşünülen tarihi mezarlığı hedeflerine oturttu. Kimliği belirsiz kişiler, zaman zaman gece saatlerinde mezarlık alanına girerek kazılar yapıyor.

Mezarlığın hemen yanında evi bulunan vatandaşlar gece geç saatlerde gelen kişiler tarafından yapılan kaçak kazıların hem çevreyi tahrip ettiğini hem de güvenlik kaygısı oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Her şeyi gece saatlerinde yapıyorlar... Sincanlılar panikte: Yetkililer bu işe el atsın! - 1. Resim

GECE GELİP TARUMAR EDİYORLAR

Mezarlığın bitişiğinde yaşayan Talat Balabanoğlu, tedirginliğini getirerek "Burası şu anda harap bir halde. Mezarlığı kazanlar, Ermenilerin zengin olduğunu sanıyor olmalı. Benim burada bahçem var, gelip kazdıklarını görüyorum. Birçok mezarın yeri değiştirilmiş durumda. Genellikle gece saatlerinde geliyorlar, bu yüzden çoğu zaman fark edemiyoruz.

Her şeyi gece saatlerinde yapıyorlar... Sincanlılar panikte: Yetkililer bu işe el atsın! - 2. Resim

Yılda bir kez gelip burada gün yapıyorlar ama asıl değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bu durumdan ciddi anlamda tedirginiz. Bugün mezarlıkta define arayanlar, yarın evlerimize de girebilir. Bahçemizde bir şey olduğunu düşünüp kazabilirler. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.

Her şeyi gece saatlerinde yapıyorlar... Sincanlılar panikte: Yetkililer bu işe el atsın! - 3. Resim

Mahalleli, hem tarihi dokunun korunması hem de güvenlik endişelerinin giderilmesi için mezarlığın çevresine kamera sistemleri kurulması ve düzenli denetim yapılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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