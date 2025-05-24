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Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu.

"LOTUS ÇİÇEĞİ" OLARAK DA BİLİNİYOR

2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.

Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor - 1. Resim

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor - 2. Resim

Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi. Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti.

Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor - 3. Resim

Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.

557 BİN 212 TL CEZA KESİLİYOR

Öte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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