Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Denizli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatını izlemek için kurduğu fotokapanlar, Anadolu'da yerleşik halde yaşayan şah kartal ve büyük orman kartalını görüntüledi.

Kaydet
|

Denizli’nin zengin yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü izleme çalışmalarıyla kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bu kez iki önemli yırtıcı kuş türünü görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yabani hayvan türlerinin belirlenmesi ve doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin takip edilmesi amacıyla çeşitli noktalara kameralar yerleştirildi.

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi
Başlık ResmiHeybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

Belirlenen alanlardan birine kurulan kameralara şah kartal ve büyük orman kartalı yansıdı.

Görüntülerde iki kartal türünün doğal ortamlarında arazide dolaştığı görüldü. Aynı bölgede iki farklı kartal türünün kaydedilmesi dikkat çekerken, elde edilen görüntüler Denizli’nin yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı zenginliği bir kez daha ortaya koydu.

ANADOLU KARTALLARI

Türkiye'de yerleşik olarak 4 kartal türü görülüyor. Bunlar sırasıyla şöyle:

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi
Başlık ResmiHeybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

Kaya Kartalı: Doğu Anadolu'nun sarp dağları, Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları ve İç Anadolu'nun yüksek kayalık vadileri.

Şah Kartal (Doğu Şah Kartalı): İç Anadolu bozkırları (özellikle Eskişehir, Ankara, Konya çevresi), Batı Karadeniz'in açık ormanlık alanları ve Marmara Bölgesi'nin meşe ormanları.

Akkuyruklu Kartal: Rize, Artvin ve Muğla kıyıları, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları, Eğirdir ve Beyşehir gölleri çevresi ile İğneada Kuru Dağları etrafındaki sulak alanlar.

Tavşancıl: Akdeniz ve Ege bölgelerinin kayalık dağ silsileleri, Güneydoğu Anadolu'nun kanyon vadileri ve Güney Marmara'nın tepelik alanları.

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi
Başlık ResmiHeybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.