Denizli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatını izlemek için kurduğu fotokapanlar, Anadolu'da yerleşik halde yaşayan şah kartal ve büyük orman kartalını görüntüledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Denizli’nin zengin yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü izleme çalışmalarıyla kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bu kez iki önemli yırtıcı kuş türünü görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yabani hayvan türlerinin belirlenmesi ve doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin takip edilmesi amacıyla çeşitli noktalara kameralar yerleştirildi.

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

Belirlenen alanlardan birine kurulan kameralara şah kartal ve büyük orman kartalı yansıdı.

Görüntülerde iki kartal türünün doğal ortamlarında arazide dolaştığı görüldü. Aynı bölgede iki farklı kartal türünün kaydedilmesi dikkat çekerken, elde edilen görüntüler Denizli’nin yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı zenginliği bir kez daha ortaya koydu.

ANADOLU KARTALLARI

Türkiye'de yerleşik olarak 4 kartal türü görülüyor. Bunlar sırasıyla şöyle:

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

Kaya Kartalı: Doğu Anadolu'nun sarp dağları, Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları ve İç Anadolu'nun yüksek kayalık vadileri.

Şah Kartal (Doğu Şah Kartalı): İç Anadolu bozkırları (özellikle Eskişehir, Ankara, Konya çevresi), Batı Karadeniz'in açık ormanlık alanları ve Marmara Bölgesi'nin meşe ormanları.

Akkuyruklu Kartal: Rize, Artvin ve Muğla kıyıları, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları, Eğirdir ve Beyşehir gölleri çevresi ile İğneada Kuru Dağları etrafındaki sulak alanlar.

Tavşancıl: Akdeniz ve Ege bölgelerinin kayalık dağ silsileleri, Güneydoğu Anadolu'nun kanyon vadileri ve Güney Marmara'nın tepelik alanları.

Heybetleriyle görenleri hayran bıraktılar! Anadolu'nun kartalları görüntülendi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala