İkinci el araç satışında bu da oldu! Ekspertizde motordan çıkan hayrete düşürdü: İlk defa karşılaştık

İkinci el araç satışında bugüne kadar çeşitli hileler ortaya çıkmıştı. Son olarak Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında motor hava iletim borusundan çıkanlar şoke etti. Ekspertiz ustası, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Araçlarda bulunan seslere çok dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş dolandırıcılık yöntemlerini de değiştiriyor. Son olarak Konya'da ekspertize götürülen ikinci el bir otomobilin kontrolleri sırasında motor sesinden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, hava iletim borusunun içerisine yerleştirilmiş bulaşık telini tespit etti.

"ARAÇTAN ANORMAL SESLER GELİYORDU"

Araç üzerinde inceleme sırasında şoke eden görüntüyle karşılaşan Uysal, "Araçtan anormal sesler geliyordu. Kayış, triger, etek, sibop gibi bölgelerden gelen seslerin kaynağını belirlemek için aracı incelemeye aldık. İnceleme sonucunda aracın tahliye hortumunu kontrol ettiğimizde, bulaşık telinin yerleştirildiğini belirledik." dedi.

"İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

Bulaşık telinin neden oraya konduğuyla ilgili Uysal "Bulaşık teli oradaki buharı emdiği için yağ atmasını engellemek amacıyla doldurulmuş. Bu işlemi ölü olan verimsiz motorların sorunsuz olduğunu göstermek için yapmışlar. Buna benzer olaylarla karşılaştık ama bulaşık teli ile ilk defa karşılaştık. Araçlarda bulunan seslere daha çok dikkat edilmesini öneriyoruz" dedi.

Araç alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Uysal şunları söyledi:

"ALINACAK ARACIN KESİNLİKLE ISINMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ"

"Aracın motor kapağını açınca karşımıza ilk olarak kayış bölümü gelir, oradaki sesler dinlenebilir. Alttan bakıldığında kasnaklarda balans olup olmadığına bakabiliriz. Aracın üflemesine motor yağ çubuğundan bakabiliriz. Buradan ne kadar şiddetli üfleme, buhar, hava gelirse o kadar motorun kötü olduğu anlamına gelir. Dizel araçlarda üfleme fazla olmaz, benzinli araçlarda ise hiç olmaz denilecek kadar az olur. Alınacak aracın kesinlikle ısınmış olmasına dikkat edilmeli. Motor kesinlikle sıcak olmalı, çünkü soğuk motor kolay kolay üfleme yapmaz. Motor ısınmasının ardından yağ çubuğunu çekeriz üflemenin olmaması gerekir. Buhar veya yağ atmaması gerekir"