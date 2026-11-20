Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde 38 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

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Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde, edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kuruma gelen personel, bir erkeğe ait hareketsiz bedeni fark etti.

KİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 38 yaşındaki Şenol Yargın olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında erkek cesedi bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürürken, Yargın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında erkek cesedi bulundu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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