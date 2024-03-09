İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mart 2024 13:37 - Güncelleme: 9 Mart 2024 14:12 - Güncelleme:

İnegöl, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz olay Bursa'da yaşandı. Yoldan geçen şahıs bir işyerinin önünde durdu. İncelediği cansız mankeni önce sevdi sonra kucaklayıp götürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken işyeri sahibinin adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.