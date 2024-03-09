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İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İnegöl, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz olay Bursa'da yaşandı. Yoldan geçen şahıs bir işyerinin önünde durdu. İncelediği cansız mankeni önce sevdi sonra kucaklayıp götürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken işyeri sahibinin adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın işyerinin önünde duran cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdı. 

İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada - 1. Resim

MANKENİ GÖZÜNE KESTİRDİ

İlgin olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.

İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada - 2. Resim

ÖNCE SEVDİ SONRA KAÇIRDI

Şahıs, kimseye aldırış etmeden dakikalarca sevdiği mankeni daha sonra kucaklayıp götürdü. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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