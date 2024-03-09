İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Akıl almaz olay Bursa'da yaşandı. Yoldan geçen şahıs bir işyerinin önünde durdu. İncelediği cansız mankeni önce sevdi sonra kucaklayıp götürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken işyeri sahibinin adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın işyerinin önünde duran cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdı.
MANKENİ GÖZÜNE KESTİRDİ
İlgin olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.
ÖNCE SEVDİ SONRA KAÇIRDI
Şahıs, kimseye aldırış etmeden dakikalarca sevdiği mankeni daha sonra kucaklayıp götürdü. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı