İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kısa bir kovalamacanın ardından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken araçta AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de devriye görevinde bulunan Yunus polisleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlaması üzerine polis aracı yaklaşık 20 dakika kovaladı. Kovalamaca esnasında meydana gelen kazalar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

3 KİŞİ YAKALANDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri kaçan aracın yakalanması için çalışma yürüttü. İlçe içerisinde sürdürülen takip sonucunda Yunus polisleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durdurmayı başardı. Araç içerisindeki M.A., A.O.E. ve F.A. isimli 3 şüpheli yakalandı.

ARAÇTAN AK-47 VE KAR MASKELERİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda uzun namlulu silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, polis ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir silahlı saldırının önüne geçildi. Şüphelilerin ne amaçla hareket ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Kovalamaca sırasında mahalledeki araçların zarar gördüğünü anlatan mahalle sakini İsmail Can, "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Ondan sonra şu araca vurdular. Altı, yedi araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler" dedi.

Olay sırasında silah sesleri duyduğunu söyleyen mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk biz. Nereden kovaladıklarını bilmiyorum. Şuradaki bir araçta hasar vardı, bir de şu araca hasar verdiler. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben" diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE OLAYA KARIŞMIŞTI

Öte yandan yakalanan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşanan silahlı saldırılarla gündeme geldiği öğrenildi. M.A., trafikte bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gece 3 kez kurşunlandığını, ailesinin ölüm tehlikesi atlattığını ve köpeğinin yaralandığını söylemişti. Yaşadığı olayın ardından can güvenliğinden endişe ettiğini belirten M.A., saldırganların yakalanması için yetkililerden yardım istemişti.

M.A.'nın evine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile son yaşanan olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Yakalanan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala