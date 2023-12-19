İstanbul'da korku dolu anlar! Deprem sonrası balkon çöktü, bina boşaltıldı

19 Aralık 2023 09:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:41

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon tavanında çökme meydana geldi. 4 katlı binada yaşayan herkes tahliye edildi. Balkonda çökme yaşanmasının nedeni olarak Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli deprem gösterildi.

Çınarcık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından, Güngören Sanayi Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme yaşandığı aktarıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güngören Belediyesi ekiplerinin incelemesinin ardından bina tedbiren boşaltıldı.

YALOVA'DA MEYDANA GELEN DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pazar gecesi saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD ve ilgili birimlerin saha çalışmasına devam ettiği belirtildi.