29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri nedeniyle Fatih Vatan Caddesi ve bağlantılı tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar süresince sürücülerin Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu alternatif güzergah olarak kullanmaları gerekiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

KUTLAMALAR VATAN CADDESİ'NDE

Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbullular dikkat! Bayram kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı

TRAFİĞE KAPANAK YOLLAR

Sürücüler, program bitimine kadar İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, Hal Yolu'nun güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Bayram kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala