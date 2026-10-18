İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılamaması sonucu biriken atıklar ve yayılan kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sağlık riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar sorunun çözülmesini isterken, Karşıyaka Belediyesi aksaklığın çöp araçlarının temin sürecinde yaşanan teknik problemlerden kaynaklandığını açıkladı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekti.

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İzmir Karşıyaka'da çöp dağları... Vatandaş tepkili: Her yer kokuyor

Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.

İzmir Karşıyaka'da çöp dağları... Vatandaş tepkili: Her yer kokuyor

"HER YER KOKUYOR"

Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı. Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.

İzmir Karşıyaka'da çöp dağları... Vatandaş tepkili: Her yer kokuyor

"İZMİRLİYE YAPILMAMASI LAZIM"

Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:

"Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan bir durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Bir çöp toplama, başka bir şey istemiyor bu halk."

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Karşıyaka Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKarşıyaka

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