Mardin seyahati sırasından aniden konuşamaz ve yürüyemez hale gelen 65 yaşındaki Nurcan Üzmez’e inme indiği belirlendi. Üzmez’in beynindeki iki büyük damardaki tıkanıklık, operasyonla giderildi. Sağlığına kavuşan Üzmez taburcu olurken, operasyona giren iki doktorun kuzen olması ise şaşırttı.

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Düzce'den Mardin'i gezmek için gelen 65 yaşındaki Nurcan Üzmez, aniden gelişen konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü nedeniyle acil serviste getirildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üzmez'e yapılan ilk değerlendirmede akut inme tanısı konuldu. Üzmez vakit kaybedilmeden beyin anjiyografisine (DSA) alındı.

İNME DAMARLARINI TIKAMIŞ

Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle Üzmez’in beyninin sol tarafını besleyen iki büyük damardaki tıkanıklık giderildi. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde takibe alınan Üzmez, yoğun bakım sürecinin tamamlanmasıyla servise alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Kâbusa dönen tatil! Konuşamaz, yürüyemez hale geldi sonra kendini ameliyatta buldu

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla, Nöroloji ekibiyle birlikte hastayı hızlıca anjiyografiye aldıklarını belirtti. Bakla, gerçekleştirilen girişimsel işlemle her iki damarın da başarıyla açıldığını ifade etti.

Kâbusa dönen tatil! Konuşamaz, yürüyemez hale geldi sonra kendini ameliyatta buldu

"ÇOK MUTLUYUM"

Hasta Nurcan Üzmez ise yaşadığı süreci, "Hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldim, doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" ifadeleriyle anlattı.

Kâbusa dönen tatil! Konuşamaz, yürüyemez hale geldi sonra kendini ameliyatta buldu

Üzmez’in ameliyatını yapan iki doktorun da kuzen olduğu öğrenildi. Çocukluk yıllarından itibaren birlikte büyüyen, tıp eğitimleri sonrasında Gaziantep'te aynı dönemde uzmanlık eğitimi alan İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ile Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla, hastaları birlikte tedavi ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mardin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMardin

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