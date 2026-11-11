İstanbul Güngören’de hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şüpheli, sıkışarak yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı şüphelinin çaresiz anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şahıs, bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeriye girmeye çalıştı.

Kaçış planı yarım kaldı: Hırsızlık için tırmandı, pencerede sıkıştı

ÜÇ METRE YÜKSEKLİKTE ASILI KALDI

Pencereden geçemeyerek sıkışan hırsız, yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaçış planı yarım kaldı: Hırsızlık için tırmandı, pencerede sıkıştı

Şüphelinin havada asılı kaldığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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