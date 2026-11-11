Kaçış planı yarım kaldı: Hırsızlık için tırmandı, pencerede sıkıştı
İstanbul Güngören’de hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şüpheli, sıkışarak yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı şüphelinin çaresiz anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şahıs, bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeriye girmeye çalıştı.
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ÜÇ METRE YÜKSEKLİKTE ASILI KALDI
Pencereden geçemeyerek sıkışan hırsız, yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin havada asılı kaldığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.