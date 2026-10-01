Kadın doktordan trafikte olay hareket! “Çek, arkam sağlam” dedi, rekor cezayı yedi

Başakşehir’de kadın doğum doktorunun otopark girişinde tartıştığı sürücüye aracından inerek küfür ve hakaretler savurduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri kaydeden sürücüye “Çek, arkam sağlam” dediği görülen doktora 180 bin lira trafik idari para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

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Olay, Başakşehir'deki Mall of İstanbul AVM otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın doğum doktoru Ö.K.A. trafikte tartışma yaşadığı bir kişiye aracından inerek küfür ve hakaretler savurdu.

O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfür eden kadın doktorun görüntü çeken sürücüye "Çek arkam sağlam" dediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Saldırıya uğrayan sürücünün ihbarı üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen tahkikat kapsamında olay anına ilişkin video kayıtlarını inceleyen ekipler araç sürücüsü Ö.K.A.'nın saldırı amacıyla aracından indiğini tespit etti.

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180 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI

Polis ekiplerinin tespitlerinin ardından kadın doktora 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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