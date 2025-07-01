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Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır
Rize, Derepazarı, Kamış, Köy, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de kalem ve olta yapımı için kullanılan kamış bitkisi, son zamanlarda mahalle sakinlerinin başına bela oldu. İlaçlamanın da yasak olması üzerine her yeri saran bitki, metrelerce yukarıdaki evlere kadar gitti. Mahalle sakinleri, "Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Kimse baş edemiyor bir kaç sene sonra köy kapanır yani" ifadelerini kullandı.

Rize'de Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nde, geçmişte ufak bir alana mürekkepli kalem ve olta yapımı için kullanılan kamış bitkisi dikildi. Zamanla kestikçe artan kamış, bütün bahçeyi sarmaya başladı.

Tarımsal ilacın kullanımının yasak olmasından ötürü bir türlü önü alınamayınca, kamışlar bahçenin alt kısmından başlayarak metrelerce yukarısındaki evlere kadar gitti.

Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır - 1. Resim

EVLERİN İÇİNE GİRDİ

Evlerin de içerisine de girmeye başlayan kamışlar bu kez mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Mahalle sakinleri temizliği bir kenara bırakıp bitkinin çok sık yetişmesinden ötürü içinden yılan çıkabileceğini, bu yüzden insanların ev kapılarını açarken bile tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır - 2. Resim

"BİRKAÇ SENEYE KÖY KAPANIR"

Kamışların giderek arttığını, kendilerini ise yılan korkusu sardığını ifade eden mahalle sakini Hayriye Kaya; "Bu evimizin içine kadar giriyor. Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Uğraşıyoruz bununla, bahçe yapamıyoruz. Çok önceden ilaçlanmıştı ondan sonra ilacı yasaklandı.

Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır - 3. Resim

Bu işe büyüklerimiz bir el atmadan burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Bunu eskiler Rusya'dan götürdüler. Mürekkeple kalem ediyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi her yer kamış oldu. Her yere geçiyor. Bizim köyde 3-4 yerde var. Kimse baş edemiyor bir kaç sene sonra köy kapanır yani" dedi.

Kalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır - 4. Resim

YILANLARIN İÇİNDE KALDILAR

Mahalle sakinleri ''Evin altına da girdiği için alt kata ve bahçeye inemiyoruz, yılandan korkuyoruz. Kapıyı sabahtan açamıyorum bakıyorum yılan çıktı mı diye kapılar hep kapalı duruyor. İlaçlamaya zararlıdır dediler izin vermediler, böyle artacak gidecek kaldık yılanların içinde'' şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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