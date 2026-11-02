Kanlıca sandı, zehirli çıktı: Yediği mantar az kalsın öldürüyordu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde Bünyamin Ç. (48), kanlıca mantarı olarak değerlendirdiği mantarı yedi.

BULANTI VE KARIN AĞRISINDAN HASTANEYE BAŞVURDU

Bir süre sonra bulantı ve karın ağrısı şikâyetleri yaşayan şahıs, kendi imkânlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından tedaviyi reddeden şahsın taburcu edildiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bozüyük Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBozüyük

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