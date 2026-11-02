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Yaşam

Kanlıca sandı, zehirli çıktı: Yediği mantar az kalsın öldürüyordu

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Kanlıca sandı, zehirli çıktı: Yediği mantar az kalsın öldürüyordu
Başlık ResmiKanlıca sandı, zehirli çıktı: Yediği mantar az kalsın öldürüyordu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde Bünyamin Ç. (48), kanlıca mantarı olarak değerlendirdiği mantarı yedi.

BULANTI VE KARIN AĞRISINDAN HASTANEYE BAŞVURDU

Bir süre sonra bulantı ve karın ağrısı şikâyetleri yaşayan şahıs, kendi imkânlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından tedaviyi reddeden şahsın taburcu edildiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bozüyük
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