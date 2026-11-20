Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, ekipler yolların kapanmaması için gece gündüz çalışıyor.

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Şırnak’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, Beytüşşebap ilçesinde kış manzaralarını beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

İŞ MAKİNELERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi yapısı, yüksek rakım ve olumsuz hava şartlarına rağmen iş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI

Kar yağışıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması kış mevsiminin bölgede etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu. Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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