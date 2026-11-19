Erzurum-Tekman servis yolunda etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle hayatı daha da zorlaştırdı. Ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç da yolda kaldı.

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Kış mevsimi yurdun bazı bölgelerinde etkisini artırırken Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan servis yolunda zor anlar yaşandı.

YOLDA MAHSUR KALDILAR

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi sürücüleri olumsuz etkiledi. Zeminin karla kaplanması ve yer yer oluşan şiddetli buzlanma sebebiyle görüş mesafesi düşerken, seyir halindeki çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Kar, tipi, buzlanma... Araçlar yolda kaldı

ULAŞIM SEKTEYE UĞRADI

Yolda kalan sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgedeki olumsuz hava şartları ulaşımda uzun süreli aksamalara yol açtı.

Kar, tipi, buzlanma... Araçlar yolda kaldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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