Kar, tipi, buzlanma... Araçlar yolda kaldı
Erzurum-Tekman servis yolunda etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle hayatı daha da zorlaştırdı. Ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç da yolda kaldı.
Kış mevsimi yurdun bazı bölgelerinde etkisini artırırken Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan servis yolunda zor anlar yaşandı.
YOLDA MAHSUR KALDILAR
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi sürücüleri olumsuz etkiledi. Zeminin karla kaplanması ve yer yer oluşan şiddetli buzlanma sebebiyle görüş mesafesi düşerken, seyir halindeki çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.
ULAŞIM SEKTEYE UĞRADI
Yolda kalan sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgedeki olumsuz hava şartları ulaşımda uzun süreli aksamalara yol açtı.