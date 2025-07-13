Karar oy birliği ile kabul edildi! Silivri’de kadınlar plajı yeniden hizmete giriyor

Silivri Belediye Meclisinde, geçen sene kapatılan Selimpaşa’daki kadınlar plajının, İstanbul Valiliğinin kararı ve belediyenin iş birliğiyle yeniden açılması kararlaştırıldı.

Silivri Belediye Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu başkanlığında yapıldı. Oturumda, geçtiğimiz yıl AK Parti ve MHP’nin “hayır” oyuna karşı oy çokluğuyla kapatılan Selimpaşa’daki kadınlar plajının İstanbul Valiliğinin kararı ve belediyenin iş birliğiyle yeniden açılması oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşmelerde söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Semanur Kepenek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun “Plajlarda kadınları ayrıştırmaya son veriyoruz. Bu plajlar çağdaş olmaya engeldir” şeklinde söylemlerde bulunduğunu hatırlatarak “Silivri Belediyesi, çağdaş olmaya engel gördüğü yeri yüzde 50 ortaklıkla tekrar açıyor. İnşallah çağdaşlığımıza zeval gelmez. Sayın Başkan, Meclis kayıtlarına da yansıyan sözleri üzerine kadınlardan bir özür dilemedi” ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak ise “Kadınlarla bir sorunumuz yok. Kadınlara yönelik tabii ki bu tür konuşmalar yanlış, kabul etmiyorum” dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.