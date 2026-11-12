Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen 3 kadın, girdikleri müstakil evden yaklaşık 1 milyon TL değerinde düğün altını ve dövizi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler olmasaydı karı kocayı birbirine düşüren şüphe de sır olarak kalacaktı. Ev sahibi Ahmet Kaya, aynı kişilerin çevredeki başka evleri de hedef aldığını öne sürdü. Kaya “Düğünde takılan altınlarımız, bütün birikimimiz, her şeyimizi aldılar. Bunlar çete. Biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

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Olay, 9 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, Ahmet Kaya'nın (28) evine girdi. Kadınlar evin yatak odasında çekmecedeki altınları ve dövizleri alarak kaçtı. Kadınları eve girmesi ve çıkması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polise gidip kadınlardan şikayetçi olan Ahmet Kaya, hırsızların biran önce yakalanmasını, altın ve dövizlerinin bulunmasını istedi.

Karı kocayı birbirine düşüren hırsızlık! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

HIRSIZLIK ÖNCESİ EVLERİ GÖZETLİYORLAR

Yaşananları anlatan Ahmet Kaya, "Eşim hastaneye gidiyordu, ben de dışarı çıkmıştım. Saat 13.00 sıralarında üç kadın evimize giriyor. Bunlar çete oldukları için önceden evlerimizi kontrol ediyorlar. Evde birileri var mı, yok mu diye bakıyorlar. Daha sonra yukarı çıkıyorlar. Üç kadın oldukları kamera kayıtlarında da görülüyor. Önce kapıyı çalıyorlar. Eğer evde birileri varsa, ‘Biz falancanın yanına geldik, kusura bakmayın' diyerek ayrılıyorlar. Ancak evde kimse yoksa ellerindeki cihazlar ve kartlarla kapıyı açıp içeri giriyorlar" dedi.

Karı kocayı birbirine düşüren hırsızlık! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

"HER ŞEYİMİZİ ALDILAR"

Bütün birikimlerinin çalındığını dile getiren Kaya, "Bizim bütün ziynet eşyalarımızı, inşaatçılık yaparak biriktirdiğim paralarımı ve düğünde takılan altınlarımızı alıp gidiyorlar. Bunlar daha önce amcamın evine ve hemen çaprazımızda oturan başka bir komşumuzun evine de girip hırsızlık yapmışlar. Biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz. Maddi kaybımız yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında. Bütün birikimimizi aldılar, her şeyimizi aldılar" ifadelerini kullandı.

Karı kocayı birbirine düşüren hırsızlık! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

"HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI"

Altınların çalındığını tesadüfen fark ettiklerini de anlatan Ahmet Kaya, daha sonra şunları söyledi:

"Ben inşaatçı olduğum için şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Eşim de evde tek başına kalamadığı için babasının yanına gidiyordu. Babasının yanına giderken altınlarını da beraberinde götürmek istedi. O sırada altınların yerinde olmadığını fark etti. Evi iyice aradık. Altınların kaybolduğundan emin olmak istedik. Bulamayınca herkes birbirinden şüphelenmeye başladı. Bu evde iki kişi yaşıyor. Altınları kim alabilir diye düşündük. Karşıdaki kamera kayıtlarına baktık. Biz evde yokken üç kadının içeri girdiğini ve hırsızlığı gerçekleştirdiğini gördük."

Karı kocayı birbirine düşüren hırsızlık! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

"PROFESYONEL OLMUŞLAR"

Hırsızlardan kurtulmak ve biran önce altın ile dövizlerine ulaşmak istediklerini belirten Kaya, "Bu hırsızlar sokakta dört kişinin evine girdiler. Bunlar çete. Biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Her yabancı kadından şüphelenmeye başladık. Birbirimize suç atıyoruz. Sürekli geliyorlar, milleti soyuyorlar. Bunlar artık profesyonel olmuşlar. Üç kişilik bir grup halinde hareket ediyorlar. İçeri girdiklerinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, polis ekiplerin hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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