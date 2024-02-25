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    • Haberler > Yaşam > Karısından boşandıktan sonra öldü sanılıyordu! 15 yıl sonra lağımdan çıktı

    Karısından boşandıktan sonra öldü sanılıyordu! 15 yıl sonra lağımdan çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Karısından boşandıktan sonra öldü sanılıyordu! 15 yıl sonra lağımdan çıktı
    Rusya, Lağım, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya'da yaşayan Alexander isimli adam eşinden boşandıktan sonra mal varlığını kaybedince kanalizasyon kuyusunda yaşamaya başladı. 15 yıldır hayatını lağım borularında geçiren talihsiz adam hayatını dilencilikle sürdürdüğünü dile getirdi.

    15 yıl önce tüm mal varlığını eski karısına kaptıran Rusyalı Alexander'ın hayat hikayesi duyanları derinden sarstı. Boşanmanın ardından evsiz ve işsiz kalan Alexander kanalizasyon kuyusunda yaşamaya başladığını belirtti. Talihsiz adam bir gün aşırı alkol aldıktan sonra kuyuya düştüğünü ve 15 yıldır da burada yaşadığını söyledi.

    DİLENCİLİKLE GEÇİNİYOR

    Yaşamını yıllarca bölge halkından dilendiğİ şeylerle sürdüren Alexander, zorlu hayatında felç de geçirdi. Konuşmada da güçlük çeken evsiz adamı ailesi de ölü olarak biliyor. Rus blog yazarının ulaştığı ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Alexander yetkililerden ev ve iş talebinde bulundu.

    Karısından boşandıktan sonra öldü sanılıyordu! 15 yıl sonra lağımdan çıktı - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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