Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Benliahmet İstasyonu çevresinde demir yolunu kardan korumak amacıyla dikilen yaklaşık 17 bin fidan, 55 yılda büyük bir ormana dönüştü. Ağaçlandırma çalışmalarında görev alan emekli demiryolu çalışanı Turgut Ertop, yıllar sonra ortaya çıkan manzaranın gururunu yaşarken çalışmaları eleştirenlere verdiği cevapla dikkat çekti.

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Kars-Sarıkamış demir yolu hattında 1969-1974 seneleri arasında çalışan Turgut Ertop'un da emek verdiği Benliahmet İstasyonu çevresindeki ağaçlandırma çalışmaları, aradan geçen 55 senede büyük bir ormana döndü.

Kars-Sarıkamış demir yolu hattında 1969-1974 seneleri arasında çalıştığı dönemde Benliahmet İstasyonu çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarında bulunan emekli demiryolu personeli Turgut Ertop, seneler önce toprakla buluşturdukları binlerce fidanın bugün büyük bir ormana dönüşmesinin gururunu yaşıyor. Dönemin çetin kış koşullarında demir yolunu karın etkilerinden korumak için başlatılan çalışmaları anlatan Ertop, dikilen ağaçların bölgeye kazandırdığı yeşilliğin dışında seneler içerisinde insanların hayatına da değer kattığını söyledi.

Kars'ta 55 yıl önce dikilen 17 bin fidan ormana dönüştü!

"KAR SIRTIMIZA YAĞARDI"

Turgut Ertop, Benliahmet İstasyonu'nun 55 sene önceki haline değinerek, "O zaman kışlar çok yoğun geçerdi. Seneler önce bizim bir arkadaşımız vardı. Emekli olmak istiyordu. Fakat personel azlığından dolayı amiri de emekli olmasını istemiyor, biraz daha çalışalım, orası boşalmasın diyor. Bu konuşmayı görevlinin annesi duyuyor. Dışarıya çıkıyor ve diyor ki, ‘Şefim, bırak benim oğlumu. Bugüne kadar kar benim çocuğumun omuzlarına yağdı. Artık bırak da kar yere yağsın' diyor. O dönemde kar bizim sırtımıza yağardı" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 45 yıl demiryollarında çalıştığını belirten Ertop, "Bir pencerenin dışından karın yağışını hiç izleyemedim. Şiirler yazarlar. Yağmurun, karın yağışına ama ben o duygu hiç bir zaman hissetmedim. Kar yağdığı zaman bizim üzerimize yağdı. Bu kar mücadelesi için de zaten bu çalışmalar yapıldı Sarıkamış ve Kars'ta. Demir yollarının kuruluş aşamasında demir yollarıyla yeşillik beraber gitmiştir. Demir yolları nerede varsa orada bir yeşillik vardır. Eleştiri olarak kabul etmeyin bunu. Bugün hızlı trenin çevresinde bir tane ağaç göremezsiniz. Yapılır, yapılmaz. Bugünden önyargılı davranmayayım" açıklamasını yaptı.

Kars'ta 55 yıl önce dikilen 17 bin fidan ormana dönüştü!

DEMİRYOLLARININ YEŞİL HASSASİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ertop, demir yollarının geçtiği güzergahlarda ağaçlandırma çalışmalarına önem verildiğini, Mersin'deki okaliptüs ağaçları ile Ladik-Samsun hattındaki çınar ağaçlarının da bu çalışmaların örnekleri olduğunu söyleyerek, Sarıkamış ve Selim'deki ağaçlandırmanın bugüne dek gördüğü en büyük çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Turgut Ertop, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün karayollarından giderseniz yol boyuna perdelenmiş betonlar dökerler. Onlar karayollarına karın gelmesini önlemek için yapılır. Demiryolları da uzun vadeli olması için, kültürel tahkimat namı altında ağaçlandırmaya önem vermişlerdir. Kars ve Sarıkamış kışın en yoğun geçtiği bir yerdir. Demiryollarından karın vereceği zararı önlemek için de kar siperi olsun diye bu ağaçlandırma planlanmıştı."

Kars'ta 55 yıl önce dikilen 17 bin fidan ormana dönüştü!

"RUSLARDAN KALAN POMPAYI FAALİYETE GEÇİRDİK"

Turgut Ertop, amirlerine dikim sürecinde görüşlerini aktardığını ve uygun görüldüğünü belirterei, "Benliahmet İstasyonu'nu tercih nedenim. Orada su var. Cendere vardı. Orada trenler su alıyordu. Çünkü sadece 24 saate iki tren su alıyor. Bu suyun daha kuvvetli olması lazım. Buraya çok fazla ağaç dikeceğiz, buradaki suyun güçlenmesi için. Ruslardan kalan pompa binası vardı. Pompa binası suyu cendereye basan bir mekanizma. Onu biz faaliyete geçirdik. O faaliyete geçtiği zaman da bu çalışmalara biraz daha hız verdik. Ondan sonra ilk önceliği Benliahmet'e verdik" ifadelerini kullandı.

Dikilen ağaç tercihinin Kızılçam olduğuna dikkat çeken Ertop, "İlk dikilenlerle bilahare takviye olanlarla beraber 16-17 bin ağaç dikildiğini tahmin ediyorum. Bir şeye başlamışsanız bunun uzun vadeli olmasına siz inanmıyorsanız bu zaten başarıya ulaşmaz. Bugün bu başarıya ulaşmışsa demek ki biz o günde o fidanları dikerken bunların bu duruma geleceğini öngörmüşüz" biçiminde konuştu.

Kars'ta 55 yıl önce dikilen 17 bin fidan ormana dönüştü!

"BİZE SÖYLENMEYEN KALMADI"

Fidan dikimi sırasında eleştirilere uğradıklarını söyleyen Turgut Ertop, "Biz o ağaçları dikerken de zaten çevreden bize söylenmeyen kalmadı. ‘Devletin parasını buraya gömüyorsunuz. Bakın etrafında bir tane ağaç var mı?' Yazık değil mi bu çalışmaya?'. Bugün herhalde onların çoğu hayatta değildir ama olsalardı herhalde yüzleri kızardı demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Turgut Ertop, Selim'e gittiğinde piknik yapan insanları gördüğünü söyledi ve bir anısını aktararak, "O ağaçların dibinde insanları sere serpe oturmuş böyle piknik yaparken gördüğüm zaman ben zevklerin en büyüğünü, gururların en büyüğünü tattım. Arkadaşlar oralarda oturmuş. Dedim, ‘Bu ağacı diken adama bir şey der misiniz?' diye bir soru yönelttim onlara. Dediler, ‘Allah anasına babasına uzun ömür versin'. Dedim, ‘Ya kendisine de bir şey söyleyin. Annesini, babasını ne karıştırıyorsunuz? Kendisine hiç mi bundan payı yok?' dedim. Dediler ki ‘Amca sen mi diktin?'. O vesileyle tanıştım onlarla. Çok mutlu oldum" açıklamasını yaptı.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Ertop, çocukları ve torunlarının yeşile karşı kendisinden daha duyarlı olduğunu fakat bugünün hayat koşullarının doğayla iç içe olmalarını zorlaştırdığını söyledi. Onların ağaçlara zarar vermeyi büyük bir yanlış olarak gördüğünü belirtti.

Turgut Ertop, hikayesinin COP31 İklim Zirvesi için örnek gösterilmesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşmasından memnuniyet duyduğunu fakat çalışmanın gündeme gelmesinden dolayı bir taraftan da rahatsızlık hissettiğini söyledi. Çalışmanın Devlet Demiryollarının emeğiyle hayata geçtiğini ifade eden Ertop, Bakan Kurum'un gösterdiği vefanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek gençlere yeşili korumaları ve doğaya sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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