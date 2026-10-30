COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, iklim kriziyle mücadelede teknoloji ve inovasyonu buluşturan yenilikçi fikirleri desteklemeyi hedefliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T3 Girişim Merkezi ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, gençleri ve girişimcileri iklim teknolojileri alanında çözüm üretmeye davet ediyor. İşte başvuruları 2 Kasım 2026 tarihinde son bulacak olan programın detayları...

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Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir hayat anlayışının yaygınlaştırılmasını, bilginin ve teknolojik yeniliklerin çevreyle alakalı çözümlere dönüştürülmesini öncelikleri arasında görüyor.

Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T3 Girişim Merkezi aracılığıyla yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve girişimcilik potansiyelinin desteklenmesini hedefliyor.

Sıfır Atık Vakfı ile gerçekleştirilen COP31 İklim Teknolojileri Creathonu da bu yaklaşımı iklim eylemiyle buluşturarak teknoloji odaklı çözümlerin geliştirilmesine alan açıyor.

Gençlere COP31 çağrısı! T3 Vakfı ve Sıfır Atık Vakfı iklim teknolojileri için davet paylaştı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T3 Girişim Merkezi'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki birikimiyle desteklenen Creathon, bu doğrultuda iklim kriziyle mücadelede gençlerin ve yenilikçi fikirlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

GENÇLERİN TEKNOLOJİ ODAKLI FİKİRLERİ COP31 SÜRECİNE KATKI SUNACAK

İklim kriziyle mücadelede teknolojinin etkin kullanımı, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini her zamankinden daha önemli hâle getiriyor.

COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sıfır Atık Vakfı'nın ortak yürütücülüğünde gençlerin ve girişimcilerin bu sürece aktif katılımını destekliyor.

Organizasyon, farklı alanlardan katılımcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek iklim teknolojileri alanında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine imkân tanıyor. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekseninde şekillenen bu süreçle, çevresel ihtiyaçlara cevap verebilecek fikirlerin görünürlük kazanması ve toplumsal fayda sağlayabilecek çözüm önerilerinin ortaya çıkması amaçlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) teknoloji geliştiren, yenilikçi düşünen ve üreten nesillerin desteklenmesine yönelik yaklaşımıyla Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı odağı, Creathon kapsamında ortak bir hedefte buluşuyor: İklim kriziyle mücadelede teknolojinin sunduğu imkânları harekete geçirmek ve geleceğe yönelik uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesini desteklemek.

BAŞVURULAR 2 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T3 Girişim Merkezi ve Sıfır Atık Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen COP31 İklim Teknolojileri Creathonu'na katılmak isteyen gençler, girişimciler ve teknoloji meraklıları, başvurularını 2 Kasım 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Etkinliğin finali ise 15-16 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

İklim teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve COP31 sürecine katkı sunmak isteyen katılımcılar, başvuru koşulları ve etkinliğe ilişkin ayrıntılara ilgili bağlantı üzerinden ulaşabilecek.

İKLİM TEKNOLOJİLERİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel sorunlara teknoloji temelli çözümler geliştirmeyi amaçlayan COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, inovasyonun sürdürülebilir bir gelecek için sunduğu imkânları öne çıkarıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T3 Girişim Merkezi'nin yürütücülüğünde hayata geçirilen organizasyon, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini, farklı disiplinlerden katılımcıların bir araya gelmesini ve iklim eylemine katkı sağlayabilecek önerilerin ortaya konulmasını hedefliyor.

Girişimcileri, gençleri ve teknoloji meraklılarını buluşturan Creathon, katılımcılara iklim değişikliği karşısında teknoloji odaklı fikirler geliştirme ve yenilikçi yaklaşımlarını somut çözüm önerilerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu süreçte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımı ile T3 Girişim Merkezi'nin girişimcilik ekseni, iklim sorunlarına yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor.

COP31 HAZIRLIKLARINDA TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN ROLÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen COP31 hazırlıkları da iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesine odaklanıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 süreci, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra yenilikçi teknolojilerin ve sürdürülebilir çözümlerin önemini de öne çıkarıyor. Bu doğrultuda COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, gençlerin ve girişimcilerin geliştireceği teknoloji odaklı fikirlerle iklim eylemine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

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