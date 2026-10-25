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1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor

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1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor
Başlık Resmi1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor

“Dönüşümde Gelecek Var” projesiyle Hatay’da yenilenen 19.200 mobilya 1.311 okula ulaştırılarak 400 bini aşkın öğrenciye donanımlı sınıflar sağlandı. İleri dönüşüm tekniklerinin meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı müfredatına entegre edilmesi planlanıyor.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen “Dönüşümde Gelecek Var” projesiyle okullardaki kullanım dışı mobilyalar bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden eğitime kazandırılıyor.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesini amaçlayan proje, mesleki eğitimde de yeni bir uygulama alanı oluşturuyor.

Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan “İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi” programı deprem bölgesinden başlatıldı.

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İlk adımı İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atılan çalışma kapsamında; okullardan ve özel sektörden temin edilen kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler atölyelerde ayrıştırılarak bakım, onarım ve ileri dönüşüm süreçlerinden geçiriliyor.

19 BİN 200 MOBİLYA YENİLENDİ

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede dayanışma çalışması olarak yürütülen proje kapsamında, Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde bugüne kadar 19 bin 200 okul mobilyası üretildi.

1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor
Başlık Resmi1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor

Yenilenen mobilyalar Hatay’daki 1.311 okula ulaştırılarak 400 bini aşkın öğrencinin daha donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasını sağladı. Malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle yüzlerce ton karbon salımının da önüne geçildi.

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SERTİFİKA VERİLECEK

Projenin yaygınlaştırılması için ekim-aralık döneminde tamamlanması öngörülen “Mobilyacılıkta İleri ve Geri Dönüşüm Semineri” programına, Türkiye genelinden 1.080 mobilya uzmanı öğretmenin katılması planlanıyor. Eğitimi tamamlayan öğretmenlere sertifika verilip teknolojik donanım desteği sağlanacak.

1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor
Başlık Resmi1.080 öğretmen sıfır atık için eğitilecek: Atık mobilyalar derse dönüşüyor

Geliştirilen eğitim içeriklerinin onay süreçlerinden geçirilerek meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı alanındaki eğitim programlarına entegre edilmesi amaçlanıyor. Böylece öğrencilerin sürdürülebilir üretim becerilerinin geliştirilmesi ve döngüsel ekonomi anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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