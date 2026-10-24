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Antalya’da iklim zirvesi hazırlığı! COP31’e 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

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Antalya’da iklim zirvesi hazırlığı! COP31’e 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor
Başlık ResmiAntalya’da iklim zirvesi hazırlığı! COP31’e 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

Antalya’da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar hız kazandı. Bakan Murat Kurum, 85 devlet ve hükûmet başkanının katılım bildirdiği zirveye yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi beklendiğini belirterek organizasyonun Türkiye’ye yatırım, teknoloji ve istihdam alanlarında önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için kapsamlı hazırlık yürüttüklerini belirterek, zirvenin Türkiye’ye yatırım, teknoloji ve uluslararası iş birliği alanlarında önemli fırsatlar sunacağını söyledi. İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Kurum, zirve alanında ulaşım, güvenlik, toplantı salonları ve basın altyapısına yönelik yatırımların yapıldığını bildirdi. Yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek organizasyonda 527 bin metrekarelik Mavi Bölge’de resmî müzakereler, 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge’de ise çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kurum, 85 devlet ve hükûmet başkanının katılım bildirdiğini, yaklaşık 3 bin gazetecinin akredite olduğunu ve Antalya’ya 1,5 milyona yakın ziyaretçi beklendiğini aktardı. COP31’in yalnızca bir zirve olmadığını, yeşil dönüşüm, finansman, sanayi ve istihdam açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Kurum, Türkiye’nin iklim çözümlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedeflediğini ifade etti. Zirvede temiz enerji, sıfır atık ve gıda güvenliği gibi başlıkların öne çıkacağını belirten Kurum, iklim teknolojileri geliştiren girişimlerin de uluslararası paydaşlarla bir araya geleceğini kaydetti.

Antalya’da iklim zirvesi hazırlığı! COP31’e 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor
Başlık ResmiAntalya’da iklim zirvesi hazırlığı! COP31’e 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

ÖZEL ŞARKI HAZIRLANDI

Kurum, zirvenin sanat ve kültür programları kapsamında hazırlanan İngilizce “Let’s COP” adlı şarkıyı da ilk kez tanıttı. İklim değişikliğiyle mücadele ve ortak gelecek için harekete geçme mesajları içeren şarkının video klibinde Türkiye’nin kültürel ve doğal güzelliklerine yer veriliyor.

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