Kartepe'de kaçak tiny house ve bungalovlar tek tek yıkılıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki farklı mahallelerde tespit edilen kaçak yapılar için harekete geçildi. Çok sayıda bungalovun yer aldığı Kartepe'de imar mevzuatına aykırı inşa edilen 14 ruhsatsız yapı yıkıldı.

Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ilçenin farklı mahallelerinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için yasal süreç başlatıldı. Uzuntarla, Maşukiye ve Pazarçayır Mahallesi’nde bulunan kaçak yapılar için yasal sürecin tamamlanmasının ardından ise yıkım ve söküm işlemleri yapıldı.

Uzuntarla Mahallesi'nde sit alanında ruhsatsız şekilde inşa edilen 'tiny house' olarak adlandırılan 3 yapının tespitinin ardından yasal süreç başlatıldı ve söküm işlemleri gerçekleşti.

Benzer şekilde Maşukiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edilen 10 bungalov ile Pazarçayır Mahallesi'nde yer alan 1 taş binanın da ruhsatsız ve kaçak yapı kapsamında olduğu tespit edildi ve bu yapılarla ilgili yasal süreç işlendi. Yapılan işlemler sonucunda, kaçak yapılar Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.