İstanbul, Trakya ve Ege’de kasım ayında sıcaklıkların 20–23 dereceye çıkmasını doğrudan iklim değişikliğine bağlayan yorumlara Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sert tepki gösterdi. “Durun, önce haritaya bakalım” diyen Kadıoğlu, Ukrayna üzerindeki alçak basınç sisteminin beslediği lodosun bölgeye sıcak hava taşıdığını anlattı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda kasım sıcakları üzerinden yürütülen iklim değişikliği tartışmasına katıldı. Uzmanlık alanı dışında konuşan akademisyenlere “Prof murof unvanlı, konu ile ilgisiz olarak konuşan şarlatanlar ile işimiz var ya!.. Yanlış bilgiyi alenen yaymaktan içeri girecekler” sözleriyle tepki gösteren Kadıoğlu, sıcaklığın nedenini anlamak için önce bölgedeki hava hareketlerine bakılması gerektiğini söyledi. Kadıoğlu, “Hemen ‘iklim değişikliği’ dendi. Durun, önce haritaya bakalım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

SICAK HAVA EGE VE DOĞU AKDENİZ’DEN TAŞINDI

Kadıoğlu, haritada Ukrayna üzerinde derinleşen bir alçak basınç merkezine dikkat çekti. Bu sistemin çevresindeki hava dolaşımı, Ege ve Doğu Akdeniz’den kuzeye doğru güçlü bir akım oluşturdu. İstanbul, Trakya ve Ege, sıcak ve soğuk cephe arasında kalan ve meteorolojide “sıcak sektör” denilen bölgeye girdi. Burada etkili olan lodos, güneydeki ılık havayı kuzeye taşıdı.

Kadıoğlu, aynı gün soğuk cephenin gerisinde Romanya’da 10–14, Ukrayna’da 6–9 derece ölçülürken cephenin önünde İstanbul’un 20–21, Trakya ve İzmir’in 22–23 dereceyi gördüğünü aktardı. Birkaç yüz kilometre içinde 10 dereceyi aşan farkı, bölgeleri etkileyen hava kütlelerinin geldiği yönle açıkladı.

Bu olaya meteorolojide “sıcak hava taşınımı” dendiğini belirten Kadıoğlu, soğuk cephe bölgeye ulaştığında rüzgârın kuzeye döneceğini, sıcaklığın birkaç saat içinde düşeceğini ve yağışın başlayacağını ifade etti.

"Harita, Ukrayna üzerinde derinleşen bir orta enlem alçak basınç merkezini (L) gösteriyor. Merkezden güneydoğuya uzanan mor çizgi oklüzyon (kapanmış) cephesi. Üçlü noktadan Karadeniz'e uzanan kırmızı çizgi sıcak cephe. Romanya ve Bulgaristan kıyısından Selanik'e inen mavi çizgi de soğuk cephe. İki cephenin arasında kalan bölgeye meteorolojide "sıcak sektör" denir. Haritadaki koyu lacivert kuşak tam orası: Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden kuzeye doğru güçlü bir hava akımı. Biz de bu akımın içindeyiz. Bu akımın bizdeki adı lodos."

“BİR HARİTAYA BAKIP ‘İŞTE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’ DEMEK BİLİM DEĞİLDİR”

Kadıoğlu’nun tepkisi, birkaç günlük sıcak havanın doğrudan iklim değişikliğine bağlanmasına yönelikti. İklimin en az 30 yıllık hava olaylarının istatistikleriyle değerlendirildiğini vurgulayan Kadıoğlu, ısınan bir iklimde ılık lodos günlerinin daha sık ve daha sıcak yaşanabileceğini söyledi. Böyle bir bağlantının ortaya konması için uzun süreli ölçümlere ve iklim değişikliğinin olay üzerindeki etkisini inceleyen bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kadıoğlu, her sıcak günü iklim değişikliğine bağlamanın, ilk soğuk hava dalgasında “Hani küresel ısınma?” diyenlere de kapı açtığını belirtti. İki yorumun da günlük hava olaylarıyla uzun vadeli iklim eğilimlerini birbirine karıştırdığını söyleyen Kadıoğlu, tepkisini “Önce sinoptik meteoroloji: alçak basınç, cephe, sıcak sektör. Sonra iklim. Sıralama budur. Bir de haddini bilmek…” sözleriyle dile getirdi.

TELEVİZYONLARA “HALK ANLAMAZ” TEPKİSİ

Kadıoğlu, Türkiye’de televizyonların “halk anlamaz” düşüncesiyle meteoroloji haritalarını ekrana getirmediğini de savundu. Hava durumu yayınlarının çoğu zaman güneş ve bulut simgeleriyle sıcaklık rakamlarından ibaret kaldığını belirten Kadıoğlu, havanın neden ısındığı ya da soğuduğu anlatılmayınca bu boşluğu sosyal medyadaki genellemelerin doldurduğunu söyledi.

ABD’de sertifikalı bir yayın meteoroloğunun aynı haritayı nasıl anlatabileceğine dair örnek veren Kadıoğlu, önce alçak basınç merkezinin ve cephelerin gösterileceğini, ardından bunların günlük hayata etkisinin açıklanacağını anlattı. Verdiği örnekte izleyici, sıcaklığın neden 20 dereceyi geçtiğini öğrenirken lodos kuvvetlendiğinde kıyıda dalgaların artabileceği bilgisini de alıyor.

Televizyonlarda meteoroloji mühendisi istihdam edilmesini öneren Kadıoğlu, hava durumunu neden-sonuç ilişkisiyle anlatmanın önemini “Halkın hava okuryazarlığı, afetlere hazırlığın ilk adımıdır” sözleriyle vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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