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Kavurucu sıcakta zorlu mesai! Kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kavurucu sıcakta zorlu mesai! Kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalıştı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla dönerci ustası, ateş karşısında kafasına koyduğu buz torbasıyla serinlemeye çalıştı.

Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar Hatay'da da etkisini gösteriyor.

Kentte termometreler 45 derecenin üzerine çıkarken, sıcak havada çalışmak zorunda kalan meslek grupları da zor günler yaşıyor. İskenderun ilçesinde ateş karşısında çalışan bir dönerci ustası, kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalışırken, gülümseten görüntüler ortaya çıktı. 

Kavurucu sıcakta zorlu mesai! Kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalıştı - 1. Resim

İşletme sahibi Şirzat Ayğan, artan sıcaklıklar nedeniyle ustaları dönüşümlü olarak çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"TEZGAHTA SICAKLIK 50-60 DERECE"

"Sıcak olduğu için ustaların hepsini tam mesai çalıştıramıyoruz. Günlük değişiyor, ustalarımız üç günde bir izin kullanmak zorunda kalıyor. Hava sıcak, mecburen onları da dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Dışarısı 40-42 dereceyi buluyor, tezgahta ise 50-60 derece sıcaklık oluşuyor. O yüzden fazla yüklenemiyoruz kendilerine. Geçen gün ilçede dönercilik yapan bir ustamız dolapta beklettiği buz torbasını kafasına koydu. Açıkçası hoşumuza gitti ama bu yöntemi doğru bulmuyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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