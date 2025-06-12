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Kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin!
D Vitamini, Depresyon, Yorgunluk, Beslenme, Kemik Sağlığı, Ruh Sağlığı, Güneş, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzman Diyetisyen Betül Merd, D vitamini eksikliğinin ruh halini etkileyebileceğini söyledi. Merd, "Güneş olmayan dönemlerde beslenme ile desteklemek şart" dedi.

Kronik yorgunluk ve depresyonun da D vitamini eksikliği ile alakalı olabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, "Son günlerde sıkça yağmurlu ve kapalı havalarla karşılaşıyoruz. Güneş ışığından faydalanamadığımız böyle dönemlerde vücudumuzun D vitamini de azalıyor. Oysa D vitamini hem bağışıklık sistemimizden kemik sağlığımıza kadar pek çok alanda hayati öneme sahip. D vitamini nedir, ne işe yarar dersek de vücudumuz güneş ışınları ile D vitamini sentezler. D vitamini de kalsiyum emilimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik ve diş sağlığını korur. Kas fonksiyonlarına katkıda bulunur. Kronik yorgunluk ve depresyonla da ilişkili olabilir. Eksiklik ve belirtilerinde ise sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma, uyku bozuklukları, kas ve kemik ağrıları ile ruh hali değişimlerini gözlemleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin! Altından bu sebep çıkabilir... - 1. Resim

"SADECE KEMİKLERİMİZİ DEĞİL RUHUMUZU DA BESLER"

Merd, hem kemik hem de ruh sağlığı için D vitamininin önemli olduğunu söyleyerek, "Hastalarımız hangi besinlerde bulunur diye sıklıkla soruyorlar. Yağlı balıklarda özellikle somon ve uskumruda, yumurtanın sarısında, karaciğerde özellikle güneşe maruz kalmış mantarda D vitamini çok yüksek derecede ve aynı şekilde D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerinde de yine D vitamini bulunuyor. Güneş göremediğimizde neler yapmalıyız kısmında ise bu dönemlerde beslenme ile desteklemek şart. Güneşsiz dönemlerde D vitamini düzeyi düşebileceği için gerekirse hekim önerisi ile takviye alınmalıdır. D vitamini düzeyimizi ölçtürmek ve eksiklik varsa hekime danışmak önemli. İpuçları verecek olursak da; yüz ve kolları, bacakları 10-15 dakika güneş ışığına maruz bırakmak D vitamini için genellikle yeterlidir. Ancak bu süre cilt tipine, yaşa ve mevsime göre değişebiliyor. D vitamini sadece kemiklerimizi değil ruhumuzu da besler. Bu yüzden hem güneşi hem de sağlıklı besinleri ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin! Altından bu sebep çıkabilir... - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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