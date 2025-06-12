Kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin!

Uzman Diyetisyen Betül Merd, D vitamini eksikliğinin ruh halini etkileyebileceğini söyledi. Merd, "Güneş olmayan dönemlerde beslenme ile desteklemek şart" dedi.

Kronik yorgunluk ve depresyonun da D vitamini eksikliği ile alakalı olabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, "Son günlerde sıkça yağmurlu ve kapalı havalarla karşılaşıyoruz. Güneş ışığından faydalanamadığımız böyle dönemlerde vücudumuzun D vitamini de azalıyor. Oysa D vitamini hem bağışıklık sistemimizden kemik sağlığımıza kadar pek çok alanda hayati öneme sahip. D vitamini nedir, ne işe yarar dersek de vücudumuz güneş ışınları ile D vitamini sentezler. D vitamini de kalsiyum emilimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik ve diş sağlığını korur. Kas fonksiyonlarına katkıda bulunur. Kronik yorgunluk ve depresyonla da ilişkili olabilir. Eksiklik ve belirtilerinde ise sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma, uyku bozuklukları, kas ve kemik ağrıları ile ruh hali değişimlerini gözlemleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

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"SADECE KEMİKLERİMİZİ DEĞİL RUHUMUZU DA BESLER"