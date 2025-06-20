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Haberler > Yaşam > Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdı

Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta tarlaya ot toplamaya giden bir vatandaş, vücuduna tırmanan keneyi görünce büyük panik yaşadı. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, "Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, keneler de o şekil üzerimize geliyor" dedi.

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunda artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, kene tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

ÇOK SAYIDA KENE ÇEVRESİNİ SARDI

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizkaya köyünde yaşanan olayda ise kene tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi. Ailesiyle birlikte tarlaya ot toplamaya giden Barış Değer, topladığı otlar arasında hareket eden bir kene fark etti. İlk etapta bacağında yukarı doğru ilerleyen bir keneyi gören Değer, etrafına dikkatlice bakınca çok sayıda kenenin çevresini sardığını fark etti.

Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdı - 1. Resim

"KÖPEKLER NASIL KOKUMUZU ALIP GELİYORSA..."

Yaşadığı paniği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Değer, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Değer, kenenin bu yıl çok fazla olduğunu söyleyerek, "Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, keneler de o şekil üzerimize geliyor" dedi.

Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdı - 2. Resim

"PANTOLONUN ÜZERİNDEN BİLE KAFALARINI SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Barış Değer, kenenin pantolonun üzerinden bile kafasını sokmaya çalıştığını belirterek, "Ailem ile tarlaya ot toplamaya gittik. Daha sonrasında üzerimize baktığımızda yaklaşık 5-6 tane kene gördük. Böyle olduğu için ot toplamayı bırakmak zorunda kaldık. Keneden dolayı tarlamızdaki otları toplayamadık. Geçen seneyi kıyasla bu sene kene popülasyonu çok daha fazla durumda. Tarlada biraz daha dursaydık bütün keneler üzerime keneler gelecekti. Köpekler kokumuzu alıp nasıl geliyorsa, kenelerde o şekil üzerimize geliyor. Üzerimize gelen kenelerin büyük bacaklı keneler olduğunu gördük. Keneler, pantolonumuzun üzerinden bile kafalarını sokmaya çalışıyorlar. Kene popülasyonunun bu sene neden bu kadar fazla olduğunu anlayamadık" diye konuştu.

Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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