Kentteki görüntü Hindistan'ı aratmıyor! Kirlilik had safhada... 

Adana'da sulama kanallarının bazı bölümleri çöplükten adeta Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ni andırıyor. Kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar kanalların temizlenmesini isterken, kokudan yanından geçemediklerini söyledi.

Adana'da sulama kanallarının bazı bölgeleri kirlilik nedeniyle adeta Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne döndü.

Sarıçam Deresi olarak adlandırılan merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi ve Kozan Çarşısı kesişiminde bulunan kanal da bunlardan yalnızca bir tanesi.

YANINDAN GEÇMESİ BİLE ZOR

Seyhan Nehri'yle birleşen dere, kirlilik nedeniyle yeşile bürünürken pis kokudan dolayı yanından bile geçilmeyecek duruma geldi. Koltuk minderi de dahil olmak üzere birçok insan atığının da atıldığı kanal kirlilikten geçilmezken vatandaşlar tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda Suat Sülü şunları söyledi:

"TEMİZLİK YOK" "Burası çok kötü durumda. Adana'mızda böyle bereketli bir sulama kanalı var ancak hiç bakılmıyor. Buraya insanlar da çöp atıyor ama temizlik, yaptırım yok. Buralar korunmalı, hangi belediyenin sorumluluğunda ise belediye, eğer Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda ise onlar temizlemeli. Bizler sulama kanallarımızı insanlara Adana'nın Venedik'i olarak tanıtıyoruz ancak buralar Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne döndü. Gerçi Ganj Nehri'nde en azından Hindistanlılar ölü yıkıyor, bir amaca hizmet ediyor. Burada o bile yapılmaz"

"KOKUDAN GEÇEMİYORUZ"

Vatandaş Mehmet Yılmaz ise "Kokudan geçemiyoruz. Görüntüsü de çok kötü, ihbar ediyoruz ama kimse gelip ilgilenmiyor. Sizlerin aracılığıyla inşallah buralar temizlenir" diye konuştu.