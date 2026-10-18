Kiracısının evine çilingirle girmeye para cezası

Yargıtay, tahliye kararına uymayan kiracısının kapı kilidini çilingirle değiştiren ev sahibine verilen mahkûmiyeti onadı. Yüksek Mahkeme, elinde tahliye kararı bulunan ev sahiplerinin süreci kendi başlarına değil, yalnızca icra müdürlükleri aracılığıyla yürütmek zorunda olduğuna hükmetti. Buna göre, resmi kanallar dışında kiracısını evden çıkarmaya çalışan ev sahipleri "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza alacak.

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İstanbul’da kira borcunu ödemeyen kiracı hakkında tahliye kararı aldıran ev sahibi, kiracısı zamanında evi boşaltıp tahliye etmeyince kiracısı evde yokken çilingir çağırarak kapıyı açtırdı ve kilidi değiştirdi. Bunun üzerine kiracı ev sahibine dava açtı.

Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibini hakkı olmayan yere tecavüz ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından para cezasına çarptırdı.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Ev sahibi tarafından temyiz edilen dosyada son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, ev sahibinin tahliye kararını kendi başına uygulayamayacağına, tahliyeyi kanuni yollarla gerçekleştirmesi gerektiğine hükmetti. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan verilen mahkûmiyet kararını onadı. Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen kararı ise yalnızca para cezasının hesaplanmasındaki hata sebebiyle düzelterek onadı.

Hukukçu Çağla Gül Bulut, tahliyenin hukuki olarak icra müdürlükleri aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade etti.

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