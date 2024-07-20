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Kırmızı listede bulunuyor! Adıyaman'da görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da gece vakti vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresini görünce şaşırdılar. Fare vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü.

Gece karayolunda görülen kanguru faresi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor.

Kırmızı listede bulunuyor! Adıyaman'da görüldü - 1. Resim

HİÇ SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYORLAR

En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri de belirtiliyor.

Kırmızı listede bulunuyor! Adıyaman'da görüldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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