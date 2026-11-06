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Yaşam

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

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Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı kent merkezlerini beyaza boyadı. Sarıkamış'ta mevsimin ilk karı sevinçle karşılanırken çocuklar sokaklara çıkarak kardan adam yaptı.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, kentleri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde başlayan yağış, akşam saatlerinde şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

Sarıkamış'ta mevsimin ilk karı sevinçle karşılanırken çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı. Şiddetini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken tarihi mekanlar da karla kaplandı.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.

ARDAHAN'DA YOLLAR KARLA KAPLANDI

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolu ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da etkisini artırdı.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplandı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

SARIKAMIŞ'TA MEVSİMİN İLK KARI

Kars'ta gün boyu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde kent merkezinde de görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Yağışın ardından araçlarının üzerindeki ve evlerinin önünde biriken karları temizleyen ilçe sakinleri, yeni sezonun bereketli geçmesini diledi.

Kış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiKış kapıya dayandı! 3 şehre lapa lapa kar yağdı, her yer beyaz örtü ile kaplandı

Bölge sakinlerinden Zeki Gök, kar yağışını beklediklerini belirterek, “Kar yağışımız başladı, şükürler olsun. Kar, dün dağlara, bugün de şehir merkezine yağdı. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçirmiş oluruz, Sarıkamış için hayırlı olsun” dedi.

Erkan Seçilir de kar yağışının sürmesini temenni ederek, “Bugün şehir merkezine kar yağdı. İnşallah böyle devam ederse sabaha kadar her tarafı kapatır” ifadelerini kullandı.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise sokaklarda kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Çocuklardan Nehir Yanardağ, “Kar yağmasına çok sevindik, çok eğleniyoruz, birbirimizle oyun oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz” diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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