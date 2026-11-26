Kışın kâbusu karbonmonoksite karşı uyaran 23 yıllık itfaiye amiri, "Renksiz, tatsız ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi çok güçtür” diyerek yapılması gerekenleri sıraladı. Yapılan en büyük hatanın doğal gaz menfezlerinin 'Soğuk geliyor' diye kapatılması olduğunu belirten Hasan Hüseyin Özcan 3 belirtiye dikkat çekti.

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Hava sıcaklığının düşmesinin ardından özellikle soba sonrası karbonmonoksit zehirlenmelerindeki artış endişe oluştururken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kentsel Müdahale Amiri Hasan Hüseyin Özcan, yapılması gerekenlere karşı uyardı.

23 yıllık itfaiye çalışanı Özcan, karbonmonoksitin renksiz, tatsız ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin güç olduğunu belirtti. Alınan basit önlemlerin hayat kurtardığını ifade eden Özcan, kombi ve şofben bakımlarının yaptırılması, doğal gaz menfezlerinin kapatılmaması ve soba kullanımında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kışın kâbusu 'sessiz katil’, renksiz, tatsız ve kokusuz! Fark edilmesi çok zor, her yıl yüzlerce kişi ölüyor

“DOĞAL GAZ MENFEZLERİNİ KAPATMAYIN”

Özcan, "Doğal gaz kullanan evlerde şofben ve kombilerin bakımlarının aksatılmadan yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın yine düştüğü en büyük hatalardan biri de doğal gaz menfezlerinin 'Soğuk geliyor' diye kapatılması; bunlar hayati hatalardır. Bu tür hataların yapılmaması, soba kullanan binaların da gece uyumadan önce sobaların söndürülmesi ya da kömür ilavesinin yapılmaması, bacaların sürekli temizlenmesi, lodoslu havalarda sobaların yakılmaması gibi tedbirler alabiliriz" dedi.

Kışın kâbusu 'sessiz katil’, renksiz, tatsız ve kokusuz! Fark edilmesi çok zor, her yıl yüzlerce kişi ölüyor

“BAŞ DÖNMESİ, BAŞ AĞRISI, BULANTI”

Karbonmonoksitin 'Sessiz katil' olarak nitelendirildiğini vurgulayan Özcan şunları söyledi:

Ayaktayken de biz bunu renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için hissedemeyiz. Bulunduğumuz ortamda eğer baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı gibi ani gelişen şikayetlerimiz olursa bulunduğumuz ortamın camlarını derhal açmalıyız, havalandırmalıyız ve bulunduğumuz ortamı derhal terk edip 112 Acil Çağrı Merkezlerine bilgi vermeliyiz.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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