Soğuk havaların gözdesi, pişirmesi saatlerce süren kelle paça çorbası, "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesinde 4,1 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas tarafından kullanıcı oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesinde 4,1 puanla 5'inci sırada yer alan kelle paça çorbası, uluslararası gastronomi dünyasında da dikkat çekti.

KOLAJEN DEPOSU

Geleneksel lezzeti ve besleyici içeriğiyle sofralardaki yerini koruyan kelle paça çorbası, kolajen açısından zengin yapısıyla biliniyor. Koyun veya kuzu başı ile ayaklarının etleri kemikten ayrılana kadar uzun saatler boyunca ağır ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan çorba sarımsak, sirke, limon suyu veya unlu terbiye eşliğinde servis ediliyor.

Kışın vazgeçilmezi şifa deposu dünya listesinde 5’inci oldu!

250 İLA 350 TL ARASINDA

Erzurum'da kelle paça çorbasının fiyatı işletmelere göre 250 ila 350 TL arasında değişirken, küçük kase olarak servis edilen az çorbanın fiyatı ise porsiyon miktarına göre farklılık gösteriyor.

Kışın vazgeçilmezi şifa deposu dünya listesinde 5’inci oldu!

“MEŞAKKATLİ BİR İŞ, BİRAZ YORUCU”

Kelle paçanın hazırlanışının zahmetli olduğunu belirten çorba işletmesi sahibi Emrullah Barkın (54), şöyle konuştu:

Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii müşterilerimiz memnun oluyor. Grip ve bu tür hastalıklar için faydalıdır. Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız. Belirli aralıklarla 3-4 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur. Bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem.

Kışın vazgeçilmezi şifa deposu dünya listesinde 5’inci oldu!

" BELKİ BİRE KADAR DA ÇIKABİLİRDİ"

Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini söyleyen Sertaç Sekmen ise “Sürekli tükettiğimiz bir ürün. Yani diyebilirim ki dünyada beşinci sırada, burada yeseydi belki üçe, ikiye, bire kadar da çıkabilirdi. Sağlıklı, içeriğinden de çok memnun olduğumuz, kendine has bir lezzeti olan bir ürün” dedi.

Kışın vazgeçilmezi şifa deposu dünya listesinde 5’inci oldu!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala