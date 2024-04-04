Kızılırmak Deltası’nda su yüzeylerini kızıl eğrelti otu kapladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (Azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü.

Suda yaşayan kızıl eğrelti otlarına kıyıdaki beyaz su papatyalarının eşlik etmesiyle bölgede renk cümbüşü yaşandı. Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Bölge, tabiat tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.