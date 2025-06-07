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Klima skandalı: 1,7 milyon cihaz küf tehlikesi nedeniyle geri çağrıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Klima skandalı: 1,7 milyon cihaz küf tehlikesi nedeniyle geri çağrıldı!
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küf tehlikesi nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon pencere tipi klima geri çağrıldı. Özellikle ABD ve Kanada’da satılan bu cihazların, solunum sorunları ve alerjik reaksiyonlara yol açtığı şikayetleri üzerine yetkililer harekete geçti.

ABD’de 1,7 milyon pencere tipi klima, cihazlarda tespit edilen küf oluşumu nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. 

17 kişinin solunum yolu enfeksiyonu ve alerjik reaksiyonlar yaşadığı bildirildi. Hastalık şikâyetleri üzerine federal yetkililer, Midea tarafından üretilen cihazlara ilişkin acil müdahale kararı aldı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle Midea U ve U+ modellerinde suyun yeterince tahliye edilememesi küf oluşumuna neden oluyor. Bu durum ise tüketicilerde öksürük, hapşırık, nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KÜF ALARMI: KANADA DA LİSTEDE

Söz konusu modellerin yalnızca ABD’de değil, Kanada’da da yaklaşık 46 bin adet satıldığı öğrenildi. Müşterilerden gelen toplam 152 şikâyet arasında, doğrudan sağlık sorunlarına yol açan 17 vaka tespit edildi.

HANGİ MARKALAR ETKİLENDİ?

Geri çağrılan klimalar, Midea, Comfort Aire, Danby, Frigidaire, Insignia, Keystone, LBG Ürünleri, Bay Cool, Perfect Aire ve Sea Breeze markaları altında satıldı. Mart 2020 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında piyasaya sürülen bu ürünler; Costco, Menards, Best Buy, Home Depot gibi zincir mağazalarda ve çevrim içi platformlarda 280 ila 500 dolar arasında fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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