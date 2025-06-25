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Haberler > Yaşam > Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var

Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var
Kuraklık, Yağmur, Dua, Düzce, Tarım, Ekonomi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de bulunan Hızardere köyünde 1.5 aydır hiç yağmur yağmaması köy halkını endişelendirdi. Köylüler meydanda toplanarak tarım ürünlerinin ciddi zarar görmemesi için yağmur duasında bulundu.

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde uzun süredir devam eden kuraklık vatandaşları endişelendirdi. Tarım arazilerinin suya duyduğu ihtiyaç her geçen gün artış gösterirken, köylüler çareyi yağmur duasında buldu.

Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var - 1. Resim

Namazın ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar, hem yağmur yağması hem de bolluk ve bereket için ellerini semaya açtı.

Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var - 2. Resim

Yağmur duasına katılan köylülerden Orhan Öztürk, tarım arazilerinin suya ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yağmur duası için camiye geldik, namazımızı kıldık. Ardından cami dışına çıkarak dua edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır yağmur yağmıyor. Yağmurun yağmaması tarımı ciddi şekilde etkiliyor. Burası fındık bölgesi olduğu için şu an fındığın içini doldurma zamanı. Eğer yağmur yağmazsa fındık içini dolduramaz. İçini doldurmadığı zaman da fındık yanar. Bu da ekonomik zarara neden olur. Yağmur yağmazsa sadece fındık değil, tüm sebze, meyve ve yeşillikler de kurur. Eğer Allah güzel bir yağmur yağdırırsa, meyveler, sebzeler ve fındıklar da güzel olur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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