Köyü endişe kapladı! Meydanda toplandılar... Hepsinin tek bir duası var

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde uzun süredir devam eden kuraklık vatandaşları endişelendirdi. Tarım arazilerinin suya duyduğu ihtiyaç her geçen gün artış gösterirken, köylüler çareyi yağmur duasında buldu.

Namazın ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar, hem yağmur yağması hem de bolluk ve bereket için ellerini semaya açtı.

Yağmur duasına katılan köylülerden Orhan Öztürk, tarım arazilerinin suya ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yağmur duası için camiye geldik, namazımızı kıldık. Ardından cami dışına çıkarak dua edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır yağmur yağmıyor. Yağmurun yağmaması tarımı ciddi şekilde etkiliyor. Burası fındık bölgesi olduğu için şu an fındığın içini doldurma zamanı. Eğer yağmur yağmazsa fındık içini dolduramaz. İçini doldurmadığı zaman da fındık yanar. Bu da ekonomik zarara neden olur. Yağmur yağmazsa sadece fındık değil, tüm sebze, meyve ve yeşillikler de kurur. Eğer Allah güzel bir yağmur yağdırırsa, meyveler, sebzeler ve fındıklar da güzel olur"