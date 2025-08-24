Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Kurasız hac' yalanına darbe! Bakanlık o reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, "kurasız hac" adı altında yapılan aldatıcı reklamlarla vatandaşları yanıltan acentelere ceza yağdırdı. Reklam Kurulu, resmi prosedürleri hiçe sayarak "özel hac vizesi" veya "kura beklemeden hac" gibi vaatlerle kayıt dışı program düzenleyen firmalara idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Bakanlık, bu tür vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar eden "kurasız hac" reklamlarına Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi. Reklam Kurulu, resmi prosedürleri hiçe sayarak "özel hac vizesi" ve "kura beklemeden hac" gibi vaatlerle kayıt dışı program düzenleyen acentelere idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.

BAKANLIK'TAN 'KURASIZ HAC' UYARISI

Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurasız hac ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda, hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', ⁠'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularının esas alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

