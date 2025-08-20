​Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını açıkladı. Bununla birlikte, önümüzdeki yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, 2026 takvimini merak etti. Peki 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtildi. Önceki yıllardan hac kaydı olan vatandaşların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 (850) 260 13 13 numaralı iletişim merkezi ile il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabiliyor.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak Hac kurası için geri sayım başladı. Hac farizasını yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adayları kura tarihini heyecanla bekliyor. 2026 Hac kurasının Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.