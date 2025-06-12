Hacı adaylarının dönüş yolundaki kutlu durağı! Medine’ye huzura gidiyorlar

Hac farizasını yerine getiren müminlerin ilk kafilesi yurda döndü. Havalimanlarında mutluluk gözyaşları döküldü. Hacıların veda ziyareti için Medine-i münevvereye geçişleri de sürüyor. Akın akın geldikleri mübarek beldede Peygamber Efendimizin kabrine yüz süren müminler ‘Cennet Bahçesi’nde namaz kılıp dualar ediyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEDİNE - Hac vazifesini yerine getirerek Mekke-i mükerremeye veda eden hacıların, Medine-i münevvereye gelişleri sürüyor. Türkiye’den mübarek topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Mekke-i mükerremeye gelen hacı adayları, vazifelerini tamamlamalarının ardından ikinci durakları olan Medine-i münevvereye geçmeye başladı. Kutlu şehir Medine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında çok özel bir yere sahip.

Hacılar, Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine’de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi’ye giderek Peygamber Efendimizi selamlıyor. Ayrıca, burada bulunan Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerine gidiyorlar. Hacılar, daha sonra Nusuk programı üzerinden randevu alarak peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki cennet bahçesi denen yerde namaz kılıp dua ediyor.