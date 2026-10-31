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Yaşam

Kuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor

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Kuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor
Başlık ResmiKuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor

Kilis'te kuyumcu atölyesinde çalışan bir ustanın altından ürettiği 5 gramlık mama kaşığı, 35 bin liralık fiyatıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ilgi gören özel tasarım kaşık için farklı müşterilerden de sipariş aldığını belirten usta, fikrin ortaya çıkış hikayesini de anlattı.

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Kilis'te kuyumculuk yapan Serkan Tekdirlik, klasik takıların dışına çıkarak altından sıra dışı ürünler tasarlıyor. Mama kaşığının yanı sıra kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi ürünler de üreten Tekdirlik, özellikle yeni doğan bebekler için hazırladığı altın mama kaşığıyla ilgi topladı. Müşterilerin taleplerine göre özel tasarımlar hazırlayan usta, ürünlerini tamamen altını eriterek sıfırdan üretiyor.

Kuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor
Başlık ResmiKuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI, SİPARİŞLERİ ARTTI

Hobi amacıyla başladığı farklı ürün tasarımlarına altın mama kaşığını da ekleyen Tekdirlik, bu ürüne yönelik taleplerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla arttığını belirtti.

Altından yalnızca kaşık değil, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler de yaptığını ifade eden Tekdirlik, mama kaşığının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Kuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor
Başlık ResmiKuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor

FİKRİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Bir gün sosyal medya üzerinden telefon numarasına ulaşan bir kişinin kendisini aradığını belirten Tekdirlik, yeni torunu için farklı ve ilginç bir ürün yaptırmak istediğini söylediğini, bunun üzerine altın mama kaşığı yapmayı önerdiğini aktardı. Sosyal medyada ürünün paylaşılmasının ardından farklı talepler de almaya başladığını kaydetti.

Kuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor
Başlık ResmiKuyumcu ustasından sıra dışı tasarım! Ne kolye ne de bilezik: Altından üretiyor, 35 bin liraya satıyor

ALTINI ERİTEREK YAPIYOR

Altın kaşıkları sıfırdan ürettiklerini belirten, Tekdirlik "Altını eritmeye başlıyoruz, bilgisayar ortamında tasarımını yapıyoruz. Müşterinin isteğine ve istediği modele göre üretim yapabiliyoruz. Ortalama 5 gram civarında geliyor. Güncel fiyatı ise yaklaşık 35 bin lira civarında" diye konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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