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Malazgirt'ten kaçtı, Patnos'ta ortaya çıktı! 50 kilometre yürümüş...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malazgirt&#039;ten kaçtı, Patnos&#039;ta ortaya çıktı! 50 kilometre yürümüş...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan manda, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Patnos ilçesi kırsalında bulundu. Köyün muhtarı Ekrem Dinç, "Murat Nehri'ni nasıl geçmiş, oraya nasıl gitmiş anlayamadık. Tepeleri, engelleri aşarak Patnos'a yürümüş, çok şaşırdık" dedi.

Malazgirt'in Nurettin Köyü Muhtarı Ekrem Dinç, köylerinde birkaç büyükbaş hayvanla geçimini sağlayan bir üreticinin mandasının 7 Mayıs öğleden sonra kaybolduğunu söyledi.

Ahırdan kaçan mandanın 3 günlük yavrusunun bulunduğunu dile getiren Dinç, köylülerin seferber olduğunu, atlarla arazide arama yaptıklarını ancak bulamadıklarını belirtti. Mandanın 3 gün sonra Ağrı'nın Patnos ilçesi kırsalında tesadüfen bulunduğunu aktaran Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede bir kişi sabah namazına kalkıyor ve bakıyor kapısının önünde bir manda. Kimin olduğunu bilmiyor ve ahırına alıp bağlıyor ama civara da haber salıyor. Komşularından biri bizim köyden birini görüyor ve sohbet sırasında mandanın üreticimizin hayvanı olduğu ortaya çıkıyor."

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Köye getirilen mandanın yavrusunu görünce çok sevindiğini anlatan Dinç, "Murat Nehri'ni nasıl geçmiş, oraya nasıl gitmiş anlayamadık. Tepeleri, engelleri aşarak Patnos'a yürümüş, çok şaşırdık. Ayakları yara içinde. Başka ciddi bir sağlık sorunu yok. Üreticimiz de çok sevindi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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