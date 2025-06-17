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Mangal yakmak için asırlık ağaca kıydılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da ormanlık alanda bulunan çam ağaçları, piknikçiler ve kampçılar tarafından çıra elde etmek amacıyla yontularak tahrip edildi.

Bir asırda büyüyen çam ağaçları, bilinçsizce yapılan davranışlar sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşı. Özellikle Türkiye'nin sayılı kamp noktalarından biri olarak bilinen Zuğar Boğazı çevresindeki ağaçların da benzer şekilde zarar gördüğü belirlendi.

Mangal yakmak için asırlık ağaca kıydılar! - 1. Resim
Serhat İnce

Bölgeye kamp yapmak amacıyla gelen doğasever Serhat İnce ve Taner Sarı, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

İnce ve Sarı, bu tür tahribatların önüne geçilebilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, alanın daha sıkı denetlenmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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