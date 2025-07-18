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Marmara Denizi’nde heyecanlandıran an! İlk kez görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Ulaş Kocabaş, Tuzla açıklarında zıpkınla balık avlarken bir ilke tanıklık etti. Kocabaş, Marmara Denizi'nin derinliklerinde koruma altında bulunan caretta caretta görüntüledi.

İstanbul'da yaşayan ve 15 yıldır hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapan Ulaş Kocabaş, dün öğle saatlerinde Tuzla açıklarında dalış yaptığı sırada Marmara Denizi'nde nadir görülen bir caretta caretta ile karşılaştı.

HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Ülkemizde koruma altında bulunan ve genellikle Akdeniz bölgesinde rastlanan caretta caretta'nın Marmara Denizi'nde su altında görüntülenmesi hayrete düşürdü. Oldukça sağlıklı olduğu görülen deniz kaplumbağası, bir süre kamera ile görüntülendikten sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Marmara Denizi’nde heyecanlandıran an! İlk kez görüntülendi - 1. Resim

Ulaş Kocabaş yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:

"SU ALTINDA, CANLI BİR ŞEKİLDE İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ"

"Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara'da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum."

Marmara Denizi’nde heyecanlandıran an! İlk kez görüntülendi - 2. Resim

"SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM"

Caretta Caretta'nın sağlık olduğuna değinen Kocabaş, "Suların ısınmasıyla birlikte Akdeniz sularının alt akıntılarla Marmara'ya girdiğini biliyoruz. Ayrıca İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmaları ve müsilajla mücadele sonrası bölgemizdeki oksijen seviyesinin arttığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman zıpkıncı arkadaşlarımız orfoz, sinarit, mercan, ahtapot gibi türleri görüntülemişti. Ancak caretta caretta'yı su altında ilk kez benim görüntülediğime inanıyorum. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu sayesinde burada iyi beslendiğini ve videoda hızla kaçmasından da sağlıklı olduğunu gözlemledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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