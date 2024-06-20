Meteoroloji son raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 44 dereceyi bulacak, gölge bile kavuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı. Türkiye kavrulmaya devam edecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken bazı illerde termometreler 44 dereceyi gösterecek. Raporda yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği de yer aldı. İşte il il gün boyu beklenen sıcaklıklar...

Bayram tatilinin ardından vatandaşlar yollara döküldü. Havanın nasıl olacağı merak konusu olmaya devam etti. Meteoroloji son raporunu açıkladı. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak beklentisi var.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE

Genel olarak hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görünmezken mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor...

Ardahan'da günlerdir etkili olan sağanak dün yerini doluya bıraktı. Her yer bir anda beyaza büründü...

BİR TARAF KAVRULURKEN BİR TARAF SERİNLEYECEK

Yurdun batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL GÜN BOYU BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı bulutlu,

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa'da dün termometreler 50 dereceyi gösterdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu