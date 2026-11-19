Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye genelinde çok sayıda bölgede yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere birçok noktada ise rüzgar fırtınaya dönecek. Meteoroloji 27 ili sağanak yağış, 3 ili ise karla karışık yağmur için uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu raporunda yurt genelinde beklenen yağış ve rüzgâra ilişkin uyarılarda bulundu.
Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Bitlis'in batısı ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında da yerel olarak etkili yağış bekleniyor.
Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor.
FIRTINA ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji, kuvvetli rüzgâra karşı da vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bazı noktalarda ise rüzgârın 50-80 kilometre hızla çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR ARTACAK
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece yükselmesi beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Sağanak yağış beklenen iller:
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa
|Ege Bölgesi
|Denizli, İzmir, Manisa, Muğla
|Akdeniz Bölgesi
|Adana, Antalya, Burdur, Hatay
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Eskişehir, Nevşehir
|Karadeniz Bölgesi
|Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erzurum, Kars, Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
Karla karışık yağmur ve kar beklenen iller:
|Şehir Adı
|Erzurum
|Kars
|Van
AKOM’DAN CUMA UYARISI
Öte yandan AKOM da son uyarısında İstanbul için fırtına uyarısı yapmıştı. 18-20 Kasım tarihlerini kapsayan uyarıda şöyle denilmişti:
İstanbul'da güneyli yönlerden (lodos) etkili rüzgârın cuma erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-85 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.