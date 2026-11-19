Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye genelinde çok sayıda bölgede yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere birçok noktada ise rüzgar fırtınaya dönecek. Meteoroloji 27 ili sağanak yağış, 3 ili ise karla karışık yağmur için uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu raporunda yurt genelinde beklenen yağış ve rüzgâra ilişkin uyarılarda bulundu.

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Bitlis'in batısı ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında da yerel olarak etkili yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

FIRTINA ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâra karşı da vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bazı noktalarda ise rüzgârın 50-80 kilometre hızla çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece yükselmesi beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak, kar ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

Sağanak yağış beklenen iller:

Bölge İller Marmara Bölgesi Bursa Ege Bölgesi Denizli, İzmir, Manisa, Muğla Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Burdur, Hatay İç Anadolu Bölgesi Ankara, Eskişehir, Nevşehir Karadeniz Bölgesi Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum, Kars, Malatya, Van Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

Karla karışık yağmur ve kar beklenen iller:

Şehir Adı Erzurum Kars Van

AKOM’DAN CUMA UYARISI

Öte yandan AKOM da son uyarısında İstanbul için fırtına uyarısı yapmıştı. 18-20 Kasım tarihlerini kapsayan uyarıda şöyle denilmişti:

İstanbul'da güneyli yönlerden (lodos) etkili rüzgârın cuma erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-85 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

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